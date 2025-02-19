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СКР выясняет причины неисправности Boeing 738, совершившего посадку в Норильске

В Красноярском крае проводится доследственная проверка по факту инцидента с самолетом Boeing 738, выполнившим 18 февраля рейс по маршруту Красноярск-Норильск. Во время полета экипаж воздушного судна обнаружил техническую неисправность.

Проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ) проводит Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России.

Посадку в аэропорту Норильска борт совершил благополучно. Пострадавших нет.

Антон Вебер

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