Производство пива в Башкирии в 2024 году увеличилось на 25%

В Башкирии в 2024 году произведено 37,8 млн декалитров пива, что на четверть больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и услуг республики Алексея Гусева. В целом в России производство пива в прошлом году выросло на 10,3% — до 788,9 млн декалитров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выступая на коллегии министерства, господин Гусев отметил, что объем производства крепкого алкоголя увеличился в прошлом году на 13% — до 5,7 млн декалитров. Это способствовало увеличению поступлений акцизов в бюджет Башкирии на 11%, до 14,3 млрд руб. Две трети этого объема обеспечили пивоваренные компании, прибавив к доходам бюджета 1,4 млрд руб.

Алексей Гусев добавил, что за последние пять лет объем реализации алкогольной продукции в регионе вырос с 4,8 млн декалитров до 5,4 млн декалитров.

Олег Вахитов