В Южном районе Новороссийска отключили воду из-за ремонтных работ

Более 8 тыс. жителей Новороссийска остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе по проспекту Дзержинского. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Без воды остались жители части домов на улицах Южная, Бориса Пупко, Пионерская и Мурата Ахеджака, а также на проспекте Дзержинского. Коммунальные службы планируют завершить ремонт сегодня к 17:00.

На время проведения работ организован подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей.

Наталья Решетняк