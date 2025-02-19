В Южном районе Новороссийска отключили воду из-за ремонтных работ
Более 8 тыс. жителей Новороссийска остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе по проспекту Дзержинского. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП «Водоканал».
Фото: pixabay.com
Без воды остались жители части домов на улицах Южная, Бориса Пупко, Пионерская и Мурата Ахеджака, а также на проспекте Дзержинского. Коммунальные службы планируют завершить ремонт сегодня к 17:00.
На время проведения работ организован подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей.