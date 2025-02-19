Бастрыкин указал ярославскому СК на недоработки по нацпроектам

Председатель СК России Александр Бастрыкин призвал СУ СК России по Ярославской области активней бороться с преступлениями при реализации нацпроектов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Господин Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования уголовных дел в сфере реализации национальных проектов. Он напомнил, что в этом году будет запущено 20 нацпроектов, на эти цели направят 40 трлн руб. бюджетных средств.

«Председатель СК России отметил, что по результатам подведения в Счетной палате итогов минувшего шестилетнего периода реализации нацпроектов необходимо использовать полученные данные для дачи правовой оценки деятельности должностных лиц, замешанных в нецелевом распределении выделяемых бюджетных средств и иных злоупотреблениях»,— рассказали в СК.

Глава ведомства заслушал доклады четырех руководителей управлений, в том числе ярославского, «где допущены недоработки на данном направлении». Александр Бастрыкин призвал глав активней выявлять имущество обвиняемых, которое можно арестовать, и получать информацию, важную для возмещения ущерба.

Напомним, что в 2024 году самыми резонансными в регионе стали уголовные дела, возбужденные по нацпроекту «Экология». Так, построенные очистные сооружения не вышли на планируемые показатели, а возведенный канализационный коллектор не заработал.

Алла Чижова