Житель Башкирии приговорен к трем годам условно за оскорбление полицейского

Иглинский межрайонный суд вынес приговор жителю района, признанному виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

По материалам дела, в ноябре 2024 года инспекторы ДПС остановили автомобиль. В это время проходивший мимо подсудимый, увидев сотрудника полиции, подошел к нему и стал его оскорблять. Затем он открыл пассажирскую дверь служебного автомобиля и распылил перцовый баллончик в салон машины, где находился второй полицейский.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова