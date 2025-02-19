Уфимский перевозчик отказывается от маршрута №218 из-за дефицита водителей

Перевозчик ООО «Альянс СКД» уведомил Управление транспорта и связи Уфы о прекращении обслуживания маршрута №218 «Больница № 18 — улица «Гилева» из-за нехватки водителей, сообщает пресс-служба управления.

Мэрия Уфы объявила открытый конкурс на право перевозок пассажиров и багажа по этому маршруту. «Альянс-СКД» должен будет обслуживать рейсы до середины марта.

Маршрут №218 следует по улице Рихарда Зорге до Южного автовокзала, затем — по проспекту Октября и Айской улице, затем по Демскому шоссе, Дагестанской улице, Левитана и следует до частного сектора в Демском районе Уфы.

ООО «Альянс СКД» зарегистрировано в 2003 году в Уфе. Компанией с уставным капиталом 14,9 тыс. руб. владеют Александр и Николай Струевы. Как следует из данных сервиса для отслеживания общественного транспорта Bustime, «Альянс СКД» обслуживает маршруты 151Д, 171, 218 и 257К. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 33 млн руб., чистая прибыль — 882 тыс. руб.

Идэль Гумеров