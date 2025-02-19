Под Саратовом осудили замдиректора УК за смерть человека от угарного газа

Петровский городской суд Саратовской области признал виновным 31-летнего местного жителя по уголовному делу об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, замдиректора ООО «Управляющая компания Базис» не стал проверять состояние и функционирование дымового канала в многоквартирном доме Петровска и не произвел его очистку. 16 ноября 2019 года в доме № 87 по ул. Московская из-за засора дымового канала скопилось большое количество угарного газа, в результате чего скончался один человек, еще двое отравились.

Фигурант получил три года исправительной колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в 250 тыс. руб.

Павел Фролов