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Жителя Кубани осудили на 10 лет за незаконный сбыт наркотиков

Житель Краснодарского края осужден за сбыт наркотиков и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В марте 2023 года обвиняемый, являясь участником организованной преступной группы, получил наркотики для последующего сбыта. На территории Майкопа он сделал «закладку» и продал наркотическое вещество покупателю. Позднее его задержали представители правоохранительных органов и обнаружили при нем сверток с запрещенными веществами.

Он также совершил незаконные финансовые операции с деньгами, полученными от продажи наркотиков. За изготовление тайниковых закладок он получил криптовалюту, которую конвертировал в деньги. Размер незаконной прибыли превысил 100 тыс. руб.

Майкопский городской суд признал 24-летнего жителя Кубани виновным по п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 40 тыс. руб.

Алина Зорина

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