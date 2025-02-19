В Кировском районе Самары прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

С целью выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранцами, правоохранители провели профилактическое мероприятие на территории Кировского района Самары. Об этом сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всего было проверено более десяти иностранных граждан. Выявлено шесть нарушений. Собрано четыре административных материала по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности без заключения трудового договора. Принято решение о выдворении за пределы страны двух незаконно пребывающих мигрантов.

Кроме того, ведется работа по установлению и привлечению работодателя этих иностранцев к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства».

Также проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».