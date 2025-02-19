На благоустройство площади Труда выделят более 60 млн

В Ярославле определили стоимость благоустройства площади Труда. Объект включили в план-график закупок «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» 17 февраля, сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Начальная цена контракта составит 65,83 млн руб. Работы включают замену плиточного покрытия, подготовку основания под экран, установку малых архитектурных форм и увеличение электромощностей для функционирования экрана.

На прошлой неделе мэрия сообщила, что скоро выберут подрядчика для работ на площади. Планируется установка большого экрана-видеокуба, финансирование которого обеспечит областное правительство. По данным «Ъ-Ярославль», на экране планируется транслировать виды Ярославской области с целью повышения туристической привлекательности.

Антон Голицын