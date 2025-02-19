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Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 6,5 млн рублей

Пенсионерка в Нижнем Новгороде перевела мошенникам более 6,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области 19 февраля.

Потерпевшая обратилась в отдел полиции №5 в Нижегородском районе и рассказала, что неделю общалась по телефону якобы с сотрудником полиции, который сообщил ей, что злоумышленники получили доступ к ее личной информации. Для отмены «сомнительной операции» и сохранения личного автомобиля от неправомерной продажи аферист убедил пенсионерку продать транспортное средство, а полученные 1,4 млн руб. вместе со снятыми сбережениями перевести на «безопасные» счета. Всего нижегородка лишилась 6,53 млн руб.

По данному факту расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый пока не установлен.

Галина Шамберина

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