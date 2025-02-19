Выставка «Интурмаркет» в 2025 году переедет из Москвы в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде 13-15 марта впервые пройдет международная выставка-форум «Интурмаркет». По данным областного министерства туризма, впервые за 20 лет работы выставки она будет проведена за пределами Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По словам директора выставки Ольги Хоточкиной, главной особенностью мероприятия станет поддержка стендов межрегиональных проектов. Среди них «Серебряное ожерелье», национальный туристический маршрут «Золотое кольцо», «Императорский маршрут» и автомаршрут «Азовское кольцо».

Кроме того, на тематическом объединенном стенде свои услуги представят более 20 туроператоров, работающих в сфере детского и молодежного туризма.

Андрей Репин