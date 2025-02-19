В Балакове прокуратура начала проверку после гибели работника от утечки аммиака

Прокуратура Балакова Саратовской области приступила к проверке после гибели работника на предприятии в результате утечки аммиака. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно релизу, утечка аммиака на предприятии произошла сегодня, в среду, во время проведения работ. Один работник скончался, еще одного отвезли в лечебное учреждение.

На место выехал и.о. первого зампрокурора Балакова Кирилл Трофимов. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося, предстоит оценить соблюдение законодательства об охране труда. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов