Пиво на Кубани за год подорожало на 20%

В Краснодарском крае средняя стоимость бутылки пива в январе 2025 года составила 147 руб., что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (123 руб.). Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу системы «Контур.Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным компании, в целом цены на алкоголь в регионе увеличились на 7%. Наибольший рост зафиксирован у пива (20%), шампанского (19%) и вина (13%). При этом крепкий алкоголь, напротив, подешевел на 2%.

Аналитики отмечают, что средняя цена вина в Краснодарском крае в январе достигла 686 руб., крепких напитков (коньяк, водка, виски) — почти 1,3 тыс. руб., шампанского — 924 руб. В среднем стоимость спиртного составила 762 руб.

В масштабах страны алкоголь за год подорожал на 28%. Лидером роста стали крепкие напитки, прибавившие в цене 41%. Вино подорожало на 31%, шампанское — на 29%. Единственное исключение — пиво, его стоимость снизилась на 4%.

Вячеслав Рыжков