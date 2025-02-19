В Ижевске задержан подозреваемый в госизмене

В Ижевске задержали местного жителя, который установил контакт с представителями террористической организации, подконтрольной ГУР МО Украины. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, подозреваемый расклеивал агитационно-пропагандистские материалы, пропагандирующие терроризм.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание за данное преступление может составлять до пожизненного лишения свободы. Ведутся дальнейшие следственные действия.