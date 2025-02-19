Губернатор рассказал в Совфеде об угрозе экологических катастроф

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил в Совете Федерации экологическую повестку региона с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и сенаторами. Об этом глава области сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кислогудронные пруды в Ярославской области

Фото: пресс-служба Ярославского ОПНМЗ им. Менделеева Кислогудронные пруды в Ярославской области

Фото: пресс-служба Ярославского ОПНМЗ им. Менделеева

По словам губернатора, правительство области уделяет большое внимание экологическим вопросам, но главные проблемы можно решить только с федеральной поддержкой.

«Есть задачи, которые силами региона не решить и которые несут в себе риск серьезных экологических катастроф. Нас очень волнуют два объекта накопленного вреда окружающей среде – "зеленые масла" и кислые гудроны. Оба являются наследием советских времен, находятся в непосредственной близости от воды и имеют высокий класс опасности»,— рассказал Михаил Евраев.

Предложения по ликвидации «зеленых масел» уже включены в поручения президента. Заключается контракт с Росатомом для решения этой проблемы. Устранение гудронных прудов также поддержано на федеральном уровне, но еще предстоит добиться финансирования. Регион надеется включить эту задачу в проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».

Антон Голицын