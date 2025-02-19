В Волгограде ищут подрядчика на подготовку документации для капремонта детсада

Волгоградские власти приступили к поиску подрядчика в рамках конкурсных процедур на подготовку проектной документации для капремонта МОУ детский сад № 195. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Объект расположен в Тракторозаводском районе. Подрядчику будет необходимо изучить конструкцию кровли, железобетонных плит, балок перекрытий, колонн, стен, перегородок, фундаментов, проверить оконные, дверные проемы, полы. Проект пройдет государственную экспертизу.

Речь идет о двухэтажном здании 1983 года постройки по ул. Салтыкова-Щедрина, площадь которого составляет примерно 1,1 тыс. кв. м. Детсад включает в себя шесть разновозрастных групп общей вместимостью 150 человек. Здание никогда не ремонтировали капитально.

Павел Фролов