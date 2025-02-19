В Шпаковском округе Ставрополья в ДТП сгорела иномарка, есть пострадавшие

В Шпаковском округе Ставропольского края 18 февраля на 1 км трассы «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское» водитель «Рено Логан», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину». Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

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В результате аварии иномарка загорелась. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены 20-летний водитель иномарки, а также 41-летняя пассажирка «Лады».

Как сообщает Госавтоинспекция, водитель «Рено» получил «права» в ноябре 2023 года, с тех пор два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В медицинском учреждении был сделан забор биоматериала для установления состояния опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Андрей Николаев