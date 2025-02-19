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В Ярославской области задержаны похитители молока из автоцистерны

Ярославская полиция задержала группу лиц, подозреваемую в хищении молока из автоцистерны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Скриншот из видео Telegram-канала Ирины Волк

Фото: Скриншот из видео Telegram-канала Ирины Волк

По версии правоохранительных органов, во время транспортировки крупной партии сырого молока группа лиц слила из автоцистерны часть продукции. Емкость для сокрытия преступления заполнили водой и специальной сывороткой. Похищенное молоко продали, а средства разделили между собой.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции совместно с Росгвардией. У них изъяли молоковоз, шланги для перекачки молока, счетчики, анализатор качества молока, видеорегистраторы. Дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража), фигурантам избраны различные меры пресечения. Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды, к которым причастны задержанные.

Алла Чижова

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