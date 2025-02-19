Кубань занимает третье место по объемам кредитования наличными в январе

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования наличными за январь 2025 года. По данным бюро, банки выдали 1,28 млн кредитов на 152,42 млрд руб., что на 45% меньше по количеству и на 61% — по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе 2024 года этот показатель составлял 2,31 млн кредитов на 392,75 млрд руб. Кубань занимает третье место среди регионов по объемам кредитования наличными в январе.

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Средний размер кредита за год снизился на 30% — с 170 тыс. до 119 тыс. руб., а средний срок кредитования сократился на 10 месяцев, до 23 месяцев. В сравнении с декабрем 2024 года количество выдач увеличилось на 2%, однако объем сократился на 15%. Средний размер кредита за месяц уменьшился на 17% — до 119 тыс. руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в январе выросла до 35,30% против 32,69% в декабре. К началу февраля показатель составил 34,91%.

В числе регионов с наибольшими объемами кредитования наличными — Москва (14,91 млрд руб.), Московская область (11,13 млрд руб.), Краснодарский край (6,16 млрд руб.), Санкт-Петербург (6,06 млрд руб.) и Свердловская область (5,45 млрд руб.). В каждом из них зафиксировано снижение объемов, в среднем на 12–24%.

Самые крупные кредиты в январе оформлялись в Севастополе (294 тыс. руб.), Крыму (267 тыс. руб.), Москве (177 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (168 тыс. руб.) и Дагестане (161 тыс. руб.). Средний срок кредитования варьировался от 37 месяцев в Севастополе до семи месяцев в Ингушетии.

Вячеслав Рыжков