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Нижегородца задержали из-за угроз взорвать банк

В Сарове (Нижегородская область) местного жителя задержали после того, как в одном из отделений банка он начал угрожать устроить взрыв. По данным полиции, на место происшествия прибыла оперативная группа и кинолог с служебно-розыскной собакой.

Взрывных устройств и других предметов, представляющих опасность, в банке и на прилегающей территории не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы.

Андрей Репин

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