Зарплата стала главной проблемой при поиске сотрудников в Удмуртии

Основными проблемами при поиске сотрудников в Удмуртии стали низкий уровень заработной платы и несоответствие навыков соискателей требованиям вакансий. Аналитики hh.ru проанализировали данные о причинах несостоявшегося трудоустройства, выявив, что зарплата стала ключевой проблемой в 20% случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Частой причиной отказа соискателям стало несоответствие квалификации требованиям вакансии (19%). Особенно это заметно при найме программистов, менеджеров по продажам и руководителей проектов. Также 11% случаев связаны с гостингом — когда кандидаты перестают выходить на связь после получения оффера или не приходят на полученную работу.

Кроме того, 10% кандидатов отказываются от предложения из-за недостатка интереса к компании или вакансии. В 4% случаев причинами отказов становятся несовпадение условий работы (график, место, занятость). Наиболее часто от вакансии по этой причине отказываются фотографы, уборщики, а также швеи и электромонтажники. 2% отказов поступает из-за предвзятого отношения к возрасту кандидатов.