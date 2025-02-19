Жители Ростовской области стали на 36% чаще искать работу в январе

В январе жители Ростовской области начали на 36% чаще искать работу по сравнению с январе и 2024 года. От этом сообщает издание «АиФ Ростов» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В период с 1 по 10 января жители региона создали более 31 тыс. резюме. Желаемая зарплата — 69 тыс. руб.

Чаще всего пользователи проявляли интерес к автомобильному бизнесу. На втором месте среди популярных профессий расположилась сфера транспорта, логистики и перевозок, а на третьем — рабочий персонал. Также жителей региона интересовали вакансии обслуживающего персонала, а также профессии в сфере туризма, гостиниц и ресторанов.

Список самых неактивных профессиональных сфер возглавила розничная торговля.

Ева Китаева