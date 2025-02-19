В Саратове проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим пятилетним ребенком

В Гагаринском районе Саратова произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Дорожная авария случилась накануне, во вторник, примерно в 18:00 близ поселка Ивановский на 337 км трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там, иномарка «Ауди», которой управлял 37-летний водитель, протаранила стоящий автомобиль «Хендай Санта Фе», за рулем которого находился 42-летний гражданин.

В итоге травмы получил пятилетний пассажир «Ауди», его отвезли в лечебное учреждение. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов