В Краснодарский край могут прийти морозы до -19 градусов

В Южном федеральном округе в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха на шесть-девять градусов ниже нормы, местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. В частности, в Краснодарском крае и Адыгее с 19 по 23 февраля показатель будет в диапазоне от –12 до –19 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом температура в ряде регионов европейской части России, Сибири, Поволжья, Урала, Дальнего Востока и Северного Кавказа на этой неделе окажется ниже климатической нормы на пять-девять градусов.

В Центральном федеральном округе с 21 по 23 февраля в Воронежской, Орловской и Липецкой областях прогнозируется понижение температуры на пять-шесть градусов ниже нормы, до –15…–16. В Тамбовской, Курской и Белгородской областях температура опустится на шесть-восемь градусов ниже нормы, достигнув –19. Господин Вильфанд отметил, что снеговой покров, сформировавшийся в этих регионах, защитит озимые культуры.

В Южном федеральном округе температура также окажется значительно ниже средних значений. В Волгоградской и Ростовской областях ожидаются морозы до –20 градусов, в Калмыкии — до –13. В республиках Северного Кавказа с 20 по 23 февраля температура опустится на 6–13 градусов ниже нормы, в зависимости от региона минимальные значения составят от –13 до –21.

Вячеслав Рыжков