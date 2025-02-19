В Ростове задержали двух бездомных, пробравшихся в доходный дом Рувинского

Сотрудники полиции задержали двух бездомных, пробравшихся в доходный дом Рувинского на ул. Шаумяна, 96. Здание является памятником культуры, сообщает агентство «ДОН 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным источника, двое бездомных грелись в доме. На обвиняемых составлено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в доходном доме Рувинского вандалы срезали исторические перила. Аналогичный инцидент произошел в конце января, когда неизвестный проник в это же здание, разбив окно. По словам очевидцев, перед этим он убедился в том, что в доме нет жильцов.

Трехэтажное здание на Шаумяна, 96 — бывший доходный дом Рувинского, построенный в 1900-е годы. Он входит в перечень объектов культурного наследия. В 2020 году здание было признано аварийным, позже жильцов расселили.

Ева Китаева