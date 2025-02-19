Red Wings увеличит количество рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван

Авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов из нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас авиаперевозчик выполняет в Ереван один рейс в неделю по воскресеньям. С начала в расписании появится рейс по вторникам с вылетом из Нижнего Новгорода в 22:30. Прибытие в Ереван в 03:05 в среду.

Для перевозки пассажиров будут задействованы лайнеры SuperJet-100 в одноклассной компоновке на 100 пассажиров.

В осенне-зимнем расписании полеты по данному направлению также выполняет авиакомпания «Ширак Авиа» — по четвергам. Таким образом, число рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван увеличится до трех в неделю.

Андрей Репин