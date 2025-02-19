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Росавиация аккредитовала испытательный центр челябинского завода «Полет»

Эксперты Росавиации аккредитовали региональный испытательный центр челябинского радиозавода «Полет» и подтвердили, что в нем можно проводить испытания светосигнального оборудования и наземных аэродромных комплексов. Центр не имеет аналогов в Челябинской области, сообщает пресс-служба предприятия.

В центре проверяют продукцию компании, занимающиеся выпуском аэронавигационного оборудования. Его мощности и оборудование позволяют проводить все типы испытаний, среди основных — на воздействие повышенных температур до плюс 65 градусов, пониженных до минус 65 градусов, повышенной влажности до 98%, пониженного атмосферного давления до 90 мм ртутного столба, а также на виброустойчивость и работоспособность при механических ударах.

Обычно цикл исследования включает пять этапов, зависит от сроков проверки, условий выдержки, удаленности места доставки товаров и прочих требований заказчика. На данный момент испытательный центр загружен максимально, сообщает пресс-служба предприятия. Чаще всего в учреждении исследуют радиолокационное оборудование самого «Полета». Каждое изделие из продуктовой линейки проверяют раз в пять лет, его узлы и блоки тестируются чаще.

Виталина Ярховска

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