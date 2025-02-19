Уфимцу смягчили приговор за отказ служить в ВС РФ

Верховный суд Башкирии смягчил приговор уфимцу за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). В октябре 2024 года подсудимый был оштрафован на 60 тыс. руб. ВС Башкирии снизил сумму штрафа до 50 тыс. руб. Принимая решение, апелляция учла явку с повинной и состояние здоровья подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, уфимца поставили на воинский учет в комиссариат Октябрьского и Советского районов Уфы в апреле 2024 года. Тогда же он прошел медкомиссию и получил повестки, согласно которым должен был в том же месяце дважды явиться в комиссариат «для проведения мероприятий, связанных с призывом на службу», но не сделал этого.

В суде уфимец признал вину и раскаялся. По его словам, он не явился в военкомат из-за болезни.

Венера Хисамова