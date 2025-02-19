Продажи квартир в новостройках Новосибирска в январе сократились вдвое

В Новосибирской области в январе 2025 года продажи квартир в новостройках суммарно составили 4,7 млрд руб. Всего жители приобрели 652 квартиры, приводит данные бизнес-комьюнити One Company. Месяцем ранее была продана 1281 квартира на общую сумму 9,4 млрд руб. Таким образом показатель всего за один месяц сократился вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В годовом выражении объем продаж снизился на 34,8% в натуральном выражении и на 25,4% — в денежном.

При этом средняя стоимость квадратного метра в регионе в январе по сравнению с январем прошлого года выросла на 11,4%, со 130,6 тыс. руб. до 145,5 тыс. руб.

«В начале года на рынке недвижимости традиционно наблюдается сезонный спад активности. Однако даже с учетом этого стоимость жилья продолжает расти. Себестоимость строительства не снижается, а новые проекты становятся дороже за счет инфраструктурных расходов»,— комментирует коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников.

Лолита Белова