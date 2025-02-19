Продажи квартир в новостройках Новосибирска в январе сократились вдвое
В Новосибирской области в январе 2025 года продажи квартир в новостройках суммарно составили 4,7 млрд руб. Всего жители приобрели 652 квартиры, приводит данные бизнес-комьюнити One Company. Месяцем ранее была продана 1281 квартира на общую сумму 9,4 млрд руб. Таким образом показатель всего за один месяц сократился вдвое.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В годовом выражении объем продаж снизился на 34,8% в натуральном выражении и на 25,4% — в денежном.
При этом средняя стоимость квадратного метра в регионе в январе по сравнению с январем прошлого года выросла на 11,4%, со 130,6 тыс. руб. до 145,5 тыс. руб.
«В начале года на рынке недвижимости традиционно наблюдается сезонный спад активности. Однако даже с учетом этого стоимость жилья продолжает расти. Себестоимость строительства не снижается, а новые проекты становятся дороже за счет инфраструктурных расходов»,— комментирует коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников.