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Владелец бассейна «БМ» снова требует в суде права собственности на недвижимость

ООО «БМ», которое управляет в Перми одноименным бассейном, вновь направило заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании права собственности на спортивный объект и шести пристроек к нему. В прошлом году суд первой инстанции удовлетворил требования ООО к администрации Свердловского района, но апелляция это решение отменила. Вторая инстанция согласилась с мнением ответчика, что реконструкция здания была проведена с нарушениями, в результате чего оно перестало соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Таким образом, объект представляет угрозу жизни и здоровью граждан, что препятствует его использованию.

Новое заявление подано после того, как ООО устранило требования, сообщила «Ъ-Прикамье» совладелец «БМ» Елена Семенова. «Нарушения, указанные в предыдущем решении, были устранены нами еще до его вынесения, но эксперты этого не учли. Они приезжали в мае прошлого года, а экспертиза была направлена в суд только в сентябре. К тому времени все вопросы уже были закрыты»,— говорит госпожа Семенова.

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