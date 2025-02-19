Прикамский производитель молока увеличил прибыль почти вдвое

Прикамское ООО «Колхоз имени Ленина» отчиталось о финансовых показателях за прошлый год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия увеличилась на 29,5%, составив 929,3 млн руб. (в 2023-м — 717,6 млн руб.). При этом чистая прибыль компании выросла почти в два раза — со 193,5 до 361,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Колхоз имени Ленина» ведет деятельность на территории Сивинского района с 1992 года. Занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Учредителями агропредприятия числятся девять человек. Основным владельцем выступает Владимир Кайгородов, ему принадлежит 51% долей компании. Руководителем общества числится Андрей Борейко.