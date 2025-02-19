Суд на 70 суток приостановил работу столовой возле автовокзала в Перми

В Перми по решению суда деятельность столовой возле автовокзала по ул. Революции, 68б приостановлена на 70 суток. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. Роспотребнадзор совместно с прокуратурой Свердловского района Перми проверили деятельность этого общепита. По указанному адресу находится предприятие «Столовая». Заведение развивает индивидуальный предприниматель Таймураз Антадзе. Проверку провели в рамках профилактических мероприятий по недопущению сальмонеллеза на территории города.

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Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных требований, среди которых несоблюдение поточности технологических процессов, работа на сырье при отсутствии цехового деления, прием пищевой продукции без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции. Также в заведении не был организован производственный контроль, сырье хранилось вместе с готовой продукцией. Предприятие оказалось недостаточно обеспечено инвентарем и оборудованием для безопасности технологического процесса. Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровья граждан, специалисты управления временно запретили деятельность «Столовой». Решением суда работа этого общепита запрещена на 70 суток. Материалы проверки будут направлены в Свердловский районный суд.

По данным kartoteka.ru, Теймураз Антадзе зарегистрирован в качестве ИП в 2018 году. Он ведет деятельность по приготовлению и продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок. Теймураз Антадзе является гражданином Грузии.

Напомним, что о проверке в столовой по ул. Революции, 68б стало известно ранее. После закрытия нескольких точек сети пекарен «Хлебница» из-за сальмонеллеза и заведения Shaurma cosmos в Кунгуре в Прикамье начали массово проверять заведения общепита. В минувшую пятницу в Перми приостановили работу четырех кафе «Шаурма №1», заведения «Суши Маркет» и «Настоящей пекарни».