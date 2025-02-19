В пензенских Ахунах начали сносить незаконные постройки

В пензенском микрорайоне Ахуны намерены убрать незаконно возведенные ограждения и прочие некапитальные объекты. К этим работам приступили накануне, во вторник.

По информации пресс-службы пензенской гордумы, проживающие там граждане не раз жаловались на самострой. Председатель думы Денис Соболев уделил особое внимание таким обращениям.

Специалисты в рамках проверочных мероприятий подтвердили факт самовольного возведения объектов. К их ликвидации приступила комиссия по демонтажу отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы.

Павел Фролов