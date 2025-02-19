На главном катке Рыбинска посетителям будут выдавать наушники

В Рыбинске на ночные катания на площади Дерунова посетителям будут бесплатно давать беспроводные наушники. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Он пояснил, что основную музыку на катке выключают в 22 часа. При этом с 31 января рыбинский каток перешел на новый график работы по пятницам и субботам, подразумевающий катания до 2 часов ночи.

«Для того, чтобы поздние катания были удобны всем, приобрели в рамках контракта беспроводные наушники. Наушники будут выдаваться посетителям по желанию и бесплатно»,— сообщил господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что до 2 часов ночи два дня в неделю работают и главные катки Ярославля, Углича, Переславля-Залесского, Данилова, Ростова Великого.

Алла Чижова