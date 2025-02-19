Дело похитителя ярославского кенгуру будут расследовать в Калуге

Уголовное дело в отношении Ивана Некрасова, обвиняемого в похищении кенгуру из ярославского зоопарка, планируют расследовать в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Некрасов

Фото: Ярославский областной суд Иван Некрасов

Фото: Ярославский областной суд

Ранее Некрасову предъявили обвинение в похищении кенгуру только из ярославского зоопарка. По данным ТАСС, сейчас в уголовном деле похитителя появился и второй эпизод, связанный с похищением двух кенгуру из зоопарка в Калужской области. Обвинение предъявлено следователем СО ОМВД России по Жуковскому району Калужской области.

«Уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением - ярославский эпизод) и п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере - калужский эпизод), соединены в одно производство»,— цитирует информагентство собеседника.

Напомним, в сентябре 2024 года из Ярославского зоопарка был похищен кенгуру Крош, а в ночь на 1 октября аналогичный случай произошел в калужском «Парке птиц»: там пропали два кенгуру. Полиция задержала подозреваемого во Владимирской области с двумя кенгуру в сумке, один из которых задохнулся. Ярославского кенгуру нашли в Московской области.

В октябре ярославский суд арестовал обвиняемого Ивана Некрасова. В декабре защитник Некрасова сообщила, что он в больнице, не уточнив причину.

Алла Чижова