Менеджеры хоккейных клубов считают «Локомотив» главным претендентом на победу

Руководители клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) считают ярославский «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина, согласно опросу «Спорт-Экспресса». Из 22 опрошенных менеджеров 14 проголосовали за победу «железнодорожников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Локомотив» также вошел в число команд, против которых неприятно играть и среди тех, кто лучше всего развивает молодых хоккеистов. Вратарь ярославского клуба Даниил Исаев признан лучшим вратарем лиги, получив 10 голосов из 22 возможных. Он опередил голкипера московского «Динамо» Владислава Подъяпольского на семь голосов.

В номинации «лучший защитник» один голос получил Рушан Рафиков из «Локомотива». Александр Елесин и Максим Шалунов были названы самыми грязными игроками лиги, получив по одному голосу. Интересно, что один участник опроса посчитал Александра Радулова самым переоцененным игроком КХЛ.

Максим Шалунов получил признание за лучший кистевой бросок и щелчок, набрав по одному голосу в каждой номинации. По два голоса он разделил с Артуром Каюмовым в категории «лучшие универсалы» КХЛ. В числе игроков, которых менеджеры хотели бы взять в свою команду, оказались Даниил Исаев и Александр Радулов.

Игорь Никитин из «Локомотива» был признан лучшим тренером лиги, получив 17 из 22 возможных голосов. Юрий Яковлев и Юрий Лукин заняли третье место в номинации «лучший руководитель/генменеджер клуба».