Глава СКР затребовал доклад по делу о гибели человека от удара током на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР Андрею Маслову представить доклад по делу о гибели местного жителя в станице Нижнебаканской. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина погиб в августе 2021 года во время режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за подъема уровня воды в реке Баканке. Местный житель скончался на месте происшествия от удара электричеством, поскольку оперативные службы своевременно не обесточили сетевое оборудование.

В Информационный центр СК России поступило обращение о несогласии с затянувшимся расследованием обстоятельств происшествия. Заявитель утверждает, что за два с половиной года виновные не были привлечены к ответственности.

Исполнение поручения председателя СКР на контроле центрального аппарата ведомства.

Анна Гречко