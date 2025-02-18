Пожарные спасли 33 человека при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажном доме на улице Большакова сотрудники МЧС спасли 33 человека, в том числе двух детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажном доме на улице Большакова сотрудники МЧС спасли 33 человека

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажном доме на улице Большакова сотрудники МЧС спасли 33 человека

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило вечером 18 февраля. Прибывшие на место пожарные установили, что горела квартира на 8 этаже 12-этажного дома. Открытое горение было ликвидировано на площади 10 кв. м.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работали 17 единиц техники и 58 огнеборцев.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Полина Щуцкая