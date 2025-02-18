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За неделю в Екатеринбург ввезли более 1,6 тыс. тонн импортной продукции

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора за неделю с 10 по 16 февраля проконтролировало 33 партии импортной растительной продукции общим объемом более 1,6 тыс. т, поступившей на склад в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Andrius Ufartas, Коммерсантъ

Фото: Andrius Ufartas, Коммерсантъ

Среди проконтролированной продукции 433 т фруктов и овощей, более 1 тыс. т продовольственных семян подсолнечника и орехов, 15 т специй и 38,4 т зеленого кофе в зернах, ввезенных из Узбекистана, Китая, Турции, Туркмении, Грузии, Казахстана и Киргизии.

В ходе фитосанитарного контроля карантинных объектов не выявлено. Вся продукция разрешена к реализации в Свердловской области.

Полина Щуцкая

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