«Башкирия» остается у двоих

В арбитражном суде Башкирии завершился очередной виток корпоративного конфликта между владельцами одного из старейших уфимских торговых центров — «Башкирии». До осени 2024 года ООО «Управляющая компания «Торговый центр» владели три бизнесмена — Артур Хазигалеев, Марат Ахметшин и Марат Фаттахов. Каждому принадлежало по 1/3 в уставном капитале компании. В сентябре 2024 года господин Фаттахов продал свою долю господину Ахметшину за 140 млн руб. Артур Хазигалеев попытался оспорить сделку, полагая, что она была совершена в обход его интересам и противоречила закону. Суд не поддержал доводы истца. Юристы полагают, что решение устоит в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал уфимскому предпринимателю Артуру Хазигалееву в удовлетворении иска к бизнес-партнерам Марату Ахметшину и Марату Фаттахову. Господин Хазигалеев просил суд признать ничтожной сделку по покупке Маратом Ахметшиным у Марата Фаттахова 1/3 доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» и исключить господина Ахметшина из совладельцев компании.

Артур Хазигалеев, Марат Ахметшин и Марат Фаттахов в 1990-е годы создали компанию «Трилистник групп». Партнеры владели различными активами: телеком-оператором «Уфанет», торговым центром «Башкирия» в Уфе, инжиниринговой компанией «Озна», складским комплексом «Сигма». Несколько лет назад между господином Хазигалеевым и остальными партнерами произошел корпоративный конфликт. Известно, что господа Ахметшин и Фаттахов проживают за рубежом, время от времени прилетая в Россию.

Как следует из материалов дела, ООО «Торговый центр» было зарегистрировано в августе 2007 года тремя учредителями: Артуром Хазигалеевым, Маратом Ахметшиным и Маратом Фаттаховым. Каждый из них владел 1/3 в уставном капитале компании, который составлял 954 млн руб. В сентябре 2024 года господин Фаттахов уступил свою долю стоимостью 318 млн руб. господину Ахметшину за 140 млн руб.

В иске Артур Хазигалеев указал, что ответчики «являются гражданами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия в отношении Российской Федерации», поэтому спорная сделка якобы была совершена без учета требований указа президента России «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами». Документ, в частности, предусматривает согласование сделок иностранцев Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Кроме того, он отмечал, что Марат Ахметметшин не заплатил господину Фаттахову за спорную долю. При этом господин Ахметшин направил ему оферту о желании продать 2/3 доли в «Торговом центре», но истец «не заинтересован в допуске к участию в делах общества новых третьих лиц».

Марат Фаттахов в отзыве отметил, что имел право продать свою долю в компании без согласия господина Ахметшина: его доля осталась без изменений, поэтому права истца не были нарушены.

Марат Ахметшин просил суд отказать в удовлетворении иска (подробности в материалах дела не приводятся).

Отказывая в удовлетворении иска, суд отметил, что договор купли-продажи спорной доли был зарегистрирован у нотариуса, цена сделки была согласована продавцом и покупателем. Ответчики, обратил внимание суд, пояснили, что договор исполнен. Даже если господин Ахметшин не выплатил господину Фаттахову стоимость доли, это, по мнению суда, «не свидетельствует о мнимом характере сделки». Довод об иностранном гражданстве истцов суд также отклонил. «Материалами дела подтверждено, что Ахметшин М.М. и Фаттахов М.Ф. являются гражданами России», указано в решении. Анализируя довод о намерении Марата Ахметшина продать свою долю в «Торговом центре», суд пояснил, что владелец имеет право на продажу либо соучредителям компании, либо третьим лицам. Оснований для вывода господина Ахметшина из состава участников ООО суд также не нашел: ответчик не вредил компании, участвовал в ее деятельности.

Представитель Артура Хазигалеева от комментариев отказался.

Марат Ахметшин был краток: «Я удовлетворен решением суда».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш согласна с выводами суда. «В частности, суд верно оценил доводы о гражданстве ответчиков, указал на отсутствие доказательств, подтверждающих грубое нарушение Маратом Ахметшиным своих обязанностей или создание препятствий для деятельности общества,— отметила эксперт.— Таким образом, предполагаю, что шансы на пересмотр решения в апелляции не высоки. Анализ решения показывает, что суд детально исследовал все представленные доказательства и дал им надлежащую правовую оценку».

Булат Баширов