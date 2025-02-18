Антон Зиньковский вернулся в состав «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» и «Спартак» договорились об аренде 28-летнего полузащитника Антона Зиньковского. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 13 матчах во всех турнирах за «Спартак». На его счету три результативные передачи.

Антон Зиньковский выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год. В составе самарской команды он сыграл 70 матчей в Российской премьер-лиге и забил 5 мячей. В 2021 году вместе с «Крыльями Советов» футболист вышел в финал Кубка России.

Андрей Сазонов