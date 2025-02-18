Координатору скоординировали приговор

Верховный суд Башкирии оставил без изменения срок заключения бывшему координатору профсоюза медицинских работников «Действие» Антону Орлову. В декабре 2024 года Советский районный суд Уфы приговорил его к 9,5 годам лишения свободы и 250 тыс. руб. штрафа. Он был признан виновным по нескольким эпизодам мошенничества, совершенного, по версии следствия, в бытность заместителем гендиректора ООО «Нефте-сервис». Антон Орлов в апелляционной инстанции заявил о предвзятости районного суда. Кроме того, осужденный ходатайствовал об отказе от защитника по назначению. Коллегия Верховного суда согласилась изменить приговор, исключив из него штраф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Орлов не смог обжаловать большую часть приговора райсуда

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Антон Орлов не смог обжаловать большую часть приговора райсуда

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Бывшему координатору профсоюза медицинских работников «Действие» Антону Орлову изменили наказание, убрав из его приговора 250 тыс. руб. штрафа. Такое определение принял Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Антон Орлов с 2016 года был заместителем гендиректора уфимского ООО «Нефте-сервис», занимавшегося оптовой торговлей углеводородным топливом. В 2020 году он покинул компанию, став руководителем реготделения профсоюза «Действие» (входили около 200 человек). В феврале 2022 года несколько фельдшеров отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, входящих в профсоюз «Действие», провели так называемую «итальянскую забастовку»: работали исключительно по всем правилам и инструкциям. После увольнения трех медработников «Действие» намеревалось защищать их интересы в суде.

В сентябре 2022 года Советский райсуд Уфы приговорил Антона Орлова к 6,5 годам лишения свободы за хищение средств узбекистанской компании Yusuf Bobo Fayz и таджикистанской фирмы «Гайрат-82» при исполнении контрактов на поставку нефтепродуктов, позже приговор был смягчен до шести лет и трех месяцев.

В мае 2023 года бывшему профсоюзному деятелю предъявили новое обвинение. По версии следствия, Антон Орлов, фактически руководивший, по мнению правоохранительных органов, деятельностью «Нефте-сервиса», в 2018 и 2019 годах сообщил представителям московского ООО «Райнстон трейдинг» и узбекистанской компании Bashorat Business недостоверные сведения о возможности поставок сжиженного газа и дизельного топлива. Добившись заключения контрактов, обвиняемый присвоил около 50,5 млн руб., фактически не исполнив условия сделок, говорится в обвинительном заключении.

Обвинение запрашивало для Антона Орлова в совокупности 13,5 лет лишения свободы. Подсудимый вину отрицал, утверждая, что инкриминируемые ему действия совершила руководитель «Нефте-сервиса» Ирина Кудрявцева.

Путем частичного сложения наказания по двум новым эпизодам мошенничества в особо крупном размере Советский райсуд Уфы приговорил Антона Орлова к 7,5 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 250 тыс. руб. За счет частичного присоединения неотбытой части срока по первому уголовному делу наказание составило 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб.

Кроме того, с подсудимого взыскан ущерб — 5,8 млн руб. в пользу «Райнстон трейдинг» и 38 млн руб. в пользу Bashorat Business.

Не согласившись с приговором, Антон Орлов подал апелляционную жалобу. На апелляционном заседании он утверждал, что приговор и уголовное дело подлежат отмене в связи с отсутствием события преступления. Кроме того, заявлял он, суд первой инстанции нарушил нормы уголовно-процессуального права, рассмотрев дело предвзято.

Также Антон Орлов ходатайствовал об отказе от услуг защитника по назначению Марата Каримова, заявляя, что способен самостоятельно защитить свои права, а также утверждая, что не имеет финансовой возможности для оплаты услуг защитника. Ходатайство заявителя было отклонено.

Господин Каримов, прося коллегию удовлетворить апелляционную жалобу, утверждал, что обвинительное заключение подзащитному было вручено в ходе разбирательств, тогда как до этого он был ознакомлен лишь с «нечитаемой копией» документа. Также, по его мнению, в ходе судебных разбирательств имело место нарушение порядка исследования доказательств.

Представлявший гособвинение старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Башкирии Вадим Идрисов назвал жалобу несостоятельной и просил оставить приговор без изменений.

Представитель Bashorat Business Искандар Султонов согласился с позицией суда первой инстанции. «Я подтверждаю, что именно Орлов обманным путем наши деньги присвоил себе»,— заявил он.

Идэль Гумеров