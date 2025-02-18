В администрации Перми полностью поменяется состав отдела туризма

Начальник отдела по туризму администрации Перми Юлия Анохина покинула должность, сообщила она сама «Ъ-Прикамье». По ее данным, из отдела уволились также двое работающих сотрудников. Таким образом, прежних работников в отделе не останется. Все ушли по собственному желанию, уточнила госпожа Анохина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rutube.ru Фото: Rutube.ru

Причины ухода Юлия Анохина не назвала. Экс-начальник отметила, что ее отдел добился многого. «Мы проработали в команде три с половиной года. Очень много сделано, сейчас внутренний туризм развивается стремительно. Наш опыт и результаты ждут новых проектов»,— сказала госпожа Анохина.

Источник в мэрии Перми подтвердил факт ухода начальника, а также предстоящий уход двух консультантов из ее отдела. По его информации, работа отдела по туризму пройдет полную перезагрузку, у него появятся новые задачи и расширится функционал.

Ранее сообщалось, что департамент экономики и промышленной политики администрации Перми разместил вакансию начальника отдела по туризму на сайте HeadHunter. В мэрии тогда сообщили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму».