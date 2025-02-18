В Черноземье 19 февраля будет морозно и облачно, от -13°С до -4°С

В среду, 19 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется морозная и облачная погода: температура будет варьироваться от -13°С до -4°С. Возможен небольшой снег. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, без осадков, температура составит -14°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями при -5°C.

В Воронеже — облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — -13°C. Днем — -6°C.

В Курске ночью ожидается переменная облачность, температура составит -12°C. Днем будет облачно, пройдет кратковременный снег. Температура — -6°C.

В Липецке — облачно. Ночью прогнозируют -12°C. Днем — -7°C и кратковременный снег.

В Орле — облачно, небольшой снег. Ночью — -10°C. Днем — -4°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -12°С, днем — до -8°С. Будет облачно, без осадков.

Юрий Голубь