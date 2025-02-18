В Анапе тестируют биопрепараты для очистки пляжей от мазута

В Анапе стартовали исследования по очистке загрязненного мазутом песка с помощью специальных биопрепаратов. Для эксперимента специалисты отобрали образцы грунта с разным уровнем содержания нефтепродуктов и распределили их по контейнерам, где обработали различными составами, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Для эффективного размножения микроорганизмов ученые создали оптимальные условия при температуре +20С. Эффективность метода определят после проведения лабораторных анализов.

По словам предпринимателя Андрея Прокопенко, перед обработкой бактериями замазученный грунт необходимо предварительно подвергнуть механической обработке. Для просеивания в том числе используется установка грохот.

После биологической обработки концентрация нефтепродуктов в песке достигает 50 мг на килограмм. Данный показатель в десять раз превышает нормы, установленные Роспотребнадзором.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Очистка берега ведется специалистами с 17 декабря. В работах по ликвидации последствий ЧС участвуют несколько тысяч спасателей и волонтеров.

Нурий Бзасежев