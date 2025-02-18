Дуда: Вашингтон не собирается сокращать военное присутствие в Европе

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители США заверили польское руководство в отсутствии намерений сократить присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом. Об этом польский лидер сказал по итогам встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом.

«Нас заверили: нет никаких намерений снижать активность в нашей части Европы, уменьшать численность военных»,— сказал господин Дуда на пресс-конференции сегодня, 18 февраля (цитата по ТАСС).

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США могут вывести часть своих войск из Европы. 17 февраля в беседе с Bloomberg такой расклад допустил и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. До этого к возможному сокращению американского военного контингента в регионе призывал готовиться глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон.

Анастасия Домбицкая