Краснокамский бумкомбинат нарастит объемы производства импортозамещающей продукции

Проект Краснокамского картонно-бумажного комбината «Кама» группы компаний «Свеза» признан приоритетным инвестиционным. Как сообщает пресс-служба предприятия, проект предусматривает модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры для производства импортозамещающей продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках инвестпроекта комбинату предоставят в долгосрочную аренду лесные участки с объемом расчетной лесосеки 365 тыс. куб. в год. К 2027 году проектная загрузка производственных мощностей картонов FBB может достигнуть 270 тыс. тонн ежегодно. Программа модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры комбината была одобрена в Минпромторге России.

«Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным производителем мелованного картона. По итогам 2023 года выручка компании составила 23,6 млрд руб., чистый убыток — 286,5 млн руб. Стоимость чистых активов оценивается в 14 млрд руб.

В 2023 году предприятием произведено 213 тыс. тонн мелованного картона и 83 тыс. тонн легкомелованной и офсетной бумаги. Прошлой осенью владельцем комбината стала группа «Свеза».