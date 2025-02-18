Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснокамский бумкомбинат нарастит объемы производства импортозамещающей продукции

Проект Краснокамского картонно-бумажного комбината «Кама» группы компаний «Свеза» признан приоритетным инвестиционным. Как сообщает пресс-служба предприятия, проект предусматривает модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры для производства импортозамещающей продукции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках инвестпроекта комбинату предоставят в долгосрочную аренду лесные участки с объемом расчетной лесосеки 365 тыс. куб. в год. К 2027 году проектная загрузка производственных мощностей картонов FBB может достигнуть 270 тыс. тонн ежегодно. Программа модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры комбината была одобрена в Минпромторге России.

«Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным производителем мелованного картона. По итогам 2023 года выручка компании составила 23,6 млрд руб., чистый убыток — 286,5 млн руб. Стоимость чистых активов оценивается в 14 млрд руб.

В 2023 году предприятием произведено 213 тыс. тонн мелованного картона и 83 тыс. тонн легкомелованной и офсетной бумаги. Прошлой осенью владельцем комбината стала группа «Свеза».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...