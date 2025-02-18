«Это лишь начало пути»
Дмитрий Дризе — об итогах переговоров в Эр-Рияде
Решили устранить «раздражители»: Москва и Вашингтон прокомментировали переговоры в Эр-Рияде. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что США стали лучше слышать мнение российской стороны. Госсекретарь Марко Рубио допустил улучшение отношений с Россией, в том числе и снятие санкций, но лишь в случае окончательного урегулирования украинского кризиса. Что касается встречи президентов двух стран, этот вопрос остается открытым. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что быстрое урегулирование конфликта маловероятно.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Переговоры завершились, как и должны были завершиться: стороны выслушали друг друга и сделали много разных заявлений, в основном общего характера. Например, о позитивном настрое и желании завершить украинский конфликт как можно быстрее. В целом можно согласиться с госсекретарем Марко Рубио, одного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина недостаточно, чтобы разом все завершить, здесь нужна серьезная работа. Что касается многочисленных трехступенчатых и иных планов, которые якобы одобрены в Эр-Рияде (имеется в виду мирного урегулирования по Украине) и публикуются разными СМИ, не стоит все это обсуждать всерьез. По словам главы МИД Сергея Лаврова, ничего подобного он лично не видел.
Планы могут быть какими угодно, но реальными документами они станут лишь тогда и только тогда, когда пройдут утверждения всеми заинтересованными сторонами. При этом на сегодняшний день не до конца понятно, сколько таковых в итоге будет. Наверное, желательно все-таки спросить Европу и даже Киев, что они обо всем этом думают. Теоретически можно и не спрашивать, но госсекретарь Рубио подтвердил, что поговорить с коллегами, по крайней мере, из ЕС на этот счет все-таки придется хотя бы потому, что они тоже вводили санкции. Что касается их отмены, по словам главы Госдепа, подобное возможно, но после окончательного урегулирования конфликта.
Теперь о конкретике: США и Россия договорились восстановить должный уровень дипломатических отношений, каким он был раньше, до всех этих событий. Это касается и назначения послов, и работы диппредставительств. Так легче вести переговоры, без особых барьеров. Возможно, в некой перспективе визу в США можно будет, как когда-то давно, получить в Москве и других аккредитованных городах. Конечно, это для желающих съездить в самую недружественную страну. Впрочем, нельзя исключать, что Америка может быть исключена из столь позорного списка. По крайней мере, определенный оптимизм с российской стороны отмечается. Но не будем забегать вперед.
Как бы то ни было, быстро решить проблему Украины, как это декларирует Дональд Трамп, судя по всему, не получится. Ибо ничего еще не решено. Происходящее — лишь начало пути. Явно читается намерение РФ как бы вывести Украину за скобки и развивать с Америкой экономическое взаимовыгодное сотрудничество. Грубо говоря, заинтересовать деньгами. Понятно, что в случае успеха договариваться по любой проблеме будет значительно проще. Владимир Зеленский попытался пойти по этому пути, получилось не очень: президент Украины явно не учел, что партнер готов забрать, может быть, и не все, и ни сразу, но что-то близко к этому. Возможно, и России это нужно учесть, хотя там опыта намного больше. В этом сомневаться точно не приходится.
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Встреча в Эр-Рияде
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