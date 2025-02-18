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В Чебоксарах водитель «Лады» сбил двух школьников на пешеходном переходе

В Чебоксарах расследуют ДТП, в котором водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил двух школьников 11–12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

ДТП произошло около 16:20 возле дома № 33 на пр. Тракторостроителей. По предварительной информации, 36-летний водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил двух детей на регулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетних доставили в больницу.

Водитель сообщил, что не заметил красный сигнал светофора из-за яркого солнца.

Сотрудники ГАИ Чебоксар проводят проверку по факту ДТП.

Диана Соловьёва

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